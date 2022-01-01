Itheum (ITHEUM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Itheum (ITHEUM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Itheum (ITHEUM) מידע Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance. אתר רשמי: https://itheum.io מסמך לבן: https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo סייר בלוקים: https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV קנה ITHEUMעכשיו!

Itheum (ITHEUM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Itheum (ITHEUM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 501.52K $ 501.52K $ 501.52K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 486.44M $ 486.44M $ 486.44M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M שיא כל הזמנים: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 שפל כל הזמנים: $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 מחיר נוכחי: $ 0.001031 $ 0.001031 $ 0.001031 למידע נוסף על Itheum (ITHEUM) מחיר

Itheum (ITHEUM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Itheum (ITHEUM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ITHEUM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ITHEUMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ITHEUMטוקניומיקה, חקרו אתITHEUMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ITHEUM מעוניין להוסיף את Itheum (ITHEUM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ITHEUM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ITHEUM ב-MEXC עכשיו!

Itheum (ITHEUM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ITHEUMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ITHEUM עכשיו את היסטוריית המחירים!

ITHEUM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ITHEUM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ITHEUM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ITHEUMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

