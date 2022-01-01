Interlay (INTR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Interlay (INTR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Interlay (INTR) מידע Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks. אתר רשמי: https://interlay.io/ מסמך לבן: https://docs.interlay.io/#/ סייר בלוקים: https://interlay.subscan.io/ קנה INTRעכשיו!

Interlay (INTR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Interlay (INTR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 154.01K $ 154.01K $ 154.01K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 67.02M $ 67.02M $ 67.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M שיא כל הזמנים: $ 0.44 $ 0.44 $ 0.44 שפל כל הזמנים: $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 $ 0.002100543285091078 מחיר נוכחי: $ 0.002298 $ 0.002298 $ 0.002298 למידע נוסף על Interlay (INTR) מחיר

Interlay (INTR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Interlay (INTR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של INTR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות INTRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את INTRטוקניומיקה, חקרו אתINTRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות INTR מעוניין להוסיף את Interlay (INTR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת INTR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות INTR ב-MEXC עכשיו!

Interlay (INTR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של INTRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה INTR עכשיו את היסטוריית המחירים!

INTR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן INTR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו INTR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה INTRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

