INI (INI) מידע InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS. אתר רשמי: https://www.initverse.org/ מסמך לבן: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://iniscan.com/ קנה INIעכשיו!

INI (INI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור INI (INI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 215.76M $ 215.76M $ 215.76M שיא כל הזמנים: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.03596 $ 0.03596 $ 0.03596 למידע נוסף על INI (INI) מחיר

INI (INI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של INI (INI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של INI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות INIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את INIטוקניומיקה, חקרו אתINIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות INI מעוניין להוסיף את INI (INI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת INI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות INI ב-MEXC עכשיו!

INI (INI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של INIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה INI עכשיו את היסטוריית המחירים!

INI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן INI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו INI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה INIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

