Handy (HANDY) מידע HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. אתר רשמי: https://handypick.io/ מסמך לבן: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c קנה HANDYעכשיו!

Handy (HANDY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Handy (HANDY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.96M $ 22.96M $ 22.96M שיא כל הזמנים: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 שפל כל הזמנים: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 מחיר נוכחי: $ 0.0022957 $ 0.0022957 $ 0.0022957 למידע נוסף על Handy (HANDY) מחיר

Handy (HANDY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Handy (HANDY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HANDY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HANDYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HANDYטוקניומיקה, חקרו אתHANDYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Handy (HANDY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HANDYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HANDY עכשיו את היסטוריית המחירים!

