GT Protocol (GTAI) מידע Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. אתר רשמי: https://gt-protocol.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code קנה GTAIעכשיו!

GT Protocol (GTAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GT Protocol (GTAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M ההיצע הכולל: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M אספקה במחזור: $ 59.89M $ 59.89M $ 59.89M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M שיא כל הזמנים: $ 5.51 $ 5.51 $ 5.51 שפל כל הזמנים: $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 מחיר נוכחי: $ 0.1321 $ 0.1321 $ 0.1321 למידע נוסף על GT Protocol (GTAI) מחיר

GT Protocol (GTAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GT Protocol (GTAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GTAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GTAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GTAIטוקניומיקה, חקרו אתGTAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GTAI מעוניין להוסיף את GT Protocol (GTAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GTAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GTAI ב-MEXC עכשיו!

GT Protocol (GTAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GTAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GTAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GTAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GTAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GTAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GTAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

