Forta (FORT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Forta (FORT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Forta (FORT) מידע Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. אתר רשמי: https://forta.org/ מסמך לבן: https://docs.forta.network/en/latest/ סייר בלוקים: https://explorer.forta.network/ קנה FORTעכשיו!

Forta (FORT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Forta (FORT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 41.89M $ 41.89M $ 41.89M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 614.27M $ 614.27M $ 614.27M FDV (שווי מדולל מלא): $ 68.19M $ 68.19M $ 68.19M שיא כל הזמנים: $ 0.7333 $ 0.7333 $ 0.7333 שפל כל הזמנים: $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 מחיר נוכחי: $ 0.06819 $ 0.06819 $ 0.06819 למידע נוסף על Forta (FORT) מחיר

Forta (FORT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Forta (FORT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FORT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FORTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FORTטוקניומיקה, חקרו אתFORTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FORT מעוניין להוסיף את Forta (FORT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FORT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FORT ב-MEXC עכשיו!

Forta (FORT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FORTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FORT עכשיו את היסטוריית המחירים!

FORT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FORT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FORT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FORTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!