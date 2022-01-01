FINE (FINE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FINE (FINE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FINE (FINE) מידע “This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old. אתר רשמי: https://www.finerc.vip/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba קנה FINEעכשיו!

FINE (FINE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FINE (FINE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 777.14K $ 777.14K $ 777.14K שיא כל הזמנים: $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 מחיר נוכחי: $ 0.0000000018473 $ 0.0000000018473 $ 0.0000000018473 למידע נוסף על FINE (FINE) מחיר

FINE (FINE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FINE (FINE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FINE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FINEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FINEטוקניומיקה, חקרו אתFINEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FINE מעוניין להוסיף את FINE (FINE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FINE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FINE ב-MEXC עכשיו!

FINE (FINE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FINEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FINE עכשיו את היסטוריית המחירים!

FINE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FINE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FINE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FINEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

