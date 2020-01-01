CORNOLD (CORNOLD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CORNOLD (CORNOLD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CORNOLD (CORNOLD) מידע CORN is an experimental protocol that incorporates some of the most exciting innovations in programmable currency and governance. Built by the DeFi native team. CORN will be distributed in the spirit of YFI: NOPRE-MINE, NO IXO, NO FOUNDER REWARDS, NO PRESALE. CORN has community governance functions and integrates various Defi platform mining revenues. אתר רשמי: https://www.icorn.finance/

CORNOLD (CORNOLD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CORNOLD (CORNOLD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: -- -- -- שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: -- -- -- למידע נוסף על CORNOLD (CORNOLD) מחיר

CORNOLD (CORNOLD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CORNOLD (CORNOLD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CORNOLD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CORNOLDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CORNOLDטוקניומיקה, חקרו אתCORNOLDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CORNOLD מעוניין להוסיף את CORNOLD (CORNOLD) לפורטפוליו שלך?

CORNOLD (CORNOLD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CORNOLDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CORNOLD עכשיו את היסטוריית המחירים!

CORNOLD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CORNOLD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CORNOLD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CORNOLDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

