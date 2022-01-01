mETHProtocol (COOK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי mETHProtocol (COOK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

mETHProtocol (COOK) מידע Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. אתר רשמי: https://www.mantle.xyz/meth מסמך לבן: https://docs.mantle.xyz/meth סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D קנה COOKעכשיו!

שווי שוק: $ 0.00
ההיצע הכולל: $ 5.00B
אספקה במחזור: $ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא): $ 69.87M
שיא כל הזמנים: $ 0.0472
שפל כל הזמנים: $ 0.006439552372920454
מחיר נוכחי: $ 0.013974

mETHProtocol (COOK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של mETHProtocol (COOK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COOK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COOKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COOKטוקניומיקה, חקרו אתCOOKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

