BRC20.COM (COM) מידע BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. אתר רשמי: https://brc20.com/ מסמך לבן: https://brc20.com/wiki/com-project-overview סייר בלוקים: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 קנה COMעכשיו!

BRC20.COM (COM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BRC20.COM (COM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 384.53K $ 384.53K $ 384.53K שיא כל הזמנים: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.018311 $ 0.018311 $ 0.018311 למידע נוסף על BRC20.COM (COM) מחיר

BRC20.COM (COM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BRC20.COM (COM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COMטוקניומיקה, חקרו אתCOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות COM מעוניין להוסיף את BRC20.COM (COM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת COM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות COM ב-MEXC עכשיו!

BRC20.COM (COM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של COMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה COM עכשיו את היסטוריית המחירים!

COM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן COM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה COMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

