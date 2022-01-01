Coldstack (CLS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Coldstack (CLS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Coldstack (CLS) מידע ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. אתר רשמי: https://coldstack.io מסמך לבן: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA קנה CLSעכשיו!

Coldstack (CLS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Coldstack (CLS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 353.18K $ 353.18K $ 353.18K ההיצע הכולל: $ 49.76M $ 49.76M $ 49.76M אספקה במחזור: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (שווי מדולל מלא): $ 751.00K $ 751.00K $ 751.00K שיא כל הזמנים: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 שפל כל הזמנים: $ 0.017333768450637537 $ 0.017333768450637537 $ 0.017333768450637537 מחיר נוכחי: $ 0.01502 $ 0.01502 $ 0.01502 למידע נוסף על Coldstack (CLS) מחיר

Coldstack (CLS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Coldstack (CLS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CLS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CLSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CLSטוקניומיקה, חקרו אתCLSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CLS מעוניין להוסיף את Coldstack (CLS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CLS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CLS ב-MEXC עכשיו!

Coldstack (CLS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CLSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CLS עכשיו את היסטוריית המחירים!

CLS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CLS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CLS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CLSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

