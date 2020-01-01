CelData (CELDATA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי CelData (CELDATA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

CelData (CELDATA) מידע DeSci is an innovative movement leveraging blockchain, smart contracts, and decentralized applications (dApps) to transform scientific research, funding, and data sharing. It promotes transparency, fairness, and openness by decentralizing traditional structures. אתר רשמי: https://celdata.bio/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1jTXOEvDlpvfM9gFZE7CC6Oiux2xe0i2e/view?usp=drivesdk סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x762a9cbb2d964a277ba2502b719b0c506237d527 קנה CELDATAעכשיו!

CelData (CELDATA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CelData (CELDATA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 0.55599 $ 0.55599 $ 0.55599 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000000000000476 $ 0.000000000000476 $ 0.000000000000476 למידע נוסף על CelData (CELDATA) מחיר

CelData (CELDATA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CelData (CELDATA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CELDATA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CELDATAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CELDATAטוקניומיקה, חקרו אתCELDATAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CELDATA מעוניין להוסיף את CelData (CELDATA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CELDATA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CELDATA ב-MEXC עכשיו!

CelData (CELDATA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CELDATAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CELDATA עכשיו את היסטוריית המחירים!

CELDATA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CELDATA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CELDATA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CELDATAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

