CATCH (CATCH) מידע אתר רשמי: https://www.spacecatch.io מסמך לבן: https://whitepaper.spacecatch.io/ סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f קנה CATCHעכשיו!

CATCH (CATCH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CATCH (CATCH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 408.67K $ 408.67K $ 408.67K ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M שיא כל הזמנים: $ 0.4724 $ 0.4724 $ 0.4724 שפל כל הזמנים: $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 מחיר נוכחי: $ 0.0371 $ 0.0371 $ 0.0371 למידע נוסף על CATCH (CATCH) מחיר

CATCH (CATCH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CATCH (CATCH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CATCH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CATCHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CATCHטוקניומיקה, חקרו אתCATCHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CATCH מעוניין להוסיף את CATCH (CATCH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CATCH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CATCH ב-MEXC עכשיו!

CATCH (CATCH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CATCHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CATCH עכשיו את היסטוריית המחירים!

CATCH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CATCH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CATCH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CATCHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

