Coupon Assets (CA1) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Coupon Assets (CA1), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Coupon Assets (CA1) מידע Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! אתר רשמי: https://radarlab.us/ מסמך לבן: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A קנה CA1עכשיו!

Coupon Assets (CA1) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Coupon Assets (CA1), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M ההיצע הכולל: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M אספקה במחזור: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (שווי מדולל מלא): $ 113.59M $ 113.59M $ 113.59M שיא כל הזמנים: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 שפל כל הזמנים: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 מחיר נוכחי: $ 0.4207 $ 0.4207 $ 0.4207 למידע נוסף על Coupon Assets (CA1) מחיר

Coupon Assets (CA1) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Coupon Assets (CA1) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CA1 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CA1האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CA1טוקניומיקה, חקרו אתCA1המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CA1 מעוניין להוסיף את Coupon Assets (CA1) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CA1, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CA1 ב-MEXC עכשיו!

Coupon Assets (CA1) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CA1עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CA1 עכשיו את היסטוריית המחירים!

CA1 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CA1 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CA1 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CA1עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!