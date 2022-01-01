Butthole Coin (BUTTHOLE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Butthole Coin (BUTTHOLE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) מידע This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. אתר רשמי: https://buttholecoin.dev/ מסמך לבן: https://buttholecoin.dev/white-paper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump קנה BUTTHOLEעכשיו!

Butthole Coin (BUTTHOLE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Butthole Coin (BUTTHOLE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M ההיצע הכולל: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M אספקה במחזור: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M שיא כל הזמנים: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 שפל כל הזמנים: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 מחיר נוכחי: $ 0.004115 $ 0.004115 $ 0.004115 למידע נוסף על Butthole Coin (BUTTHOLE) מחיר

Butthole Coin (BUTTHOLE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Butthole Coin (BUTTHOLE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BUTTHOLE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BUTTHOLEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BUTTHOLEטוקניומיקה, חקרו אתBUTTHOLEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BUTTHOLE מעוניין להוסיף את Butthole Coin (BUTTHOLE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BUTTHOLE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BUTTHOLE ב-MEXC עכשיו!

Butthole Coin (BUTTHOLE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BUTTHOLEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BUTTHOLE עכשיו את היסטוריית המחירים!

BUTTHOLE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BUTTHOLE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BUTTHOLE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BUTTHOLEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

