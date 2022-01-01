analoS (ANALOS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי analoS (ANALOS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

analoS (ANALOS) מידע Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward. אתר רשמי: https://www.analos.meme/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5 קנה ANALOSעכשיו!

analoS (ANALOS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור analoS (ANALOS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 366.57K $ 366.57K $ 366.57K ההיצע הכולל: $ 99.98B $ 99.98B $ 99.98B אספקה במחזור: $ 82.08B $ 82.08B $ 82.08B FDV (שווי מדולל מלא): $ 446.51K $ 446.51K $ 446.51K שיא כל הזמנים: $ 0.0023 $ 0.0023 $ 0.0023 שפל כל הזמנים: $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 מחיר נוכחי: $ 0.000004466 $ 0.000004466 $ 0.000004466 למידע נוסף על analoS (ANALOS) מחיר

analoS (ANALOS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של analoS (ANALOS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANALOS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANALOSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANALOSטוקניומיקה, חקרו אתANALOSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ANALOS מעוניין להוסיף את analoS (ANALOS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ANALOS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ANALOS ב-MEXC עכשיו!

analoS (ANALOS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ANALOSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ANALOS עכשיו את היסטוריית המחירים!

ANALOS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ANALOS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ANALOS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ANALOSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

