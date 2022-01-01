ApeBond (ABOND) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ApeBond (ABOND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ApeBond (ABOND) מידע ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. אתר רשמי: https://ape.bond/ מסמך לבן: https://docs.ape.bond סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed קנה ABONDעכשיו!

ApeBond (ABOND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ApeBond (ABOND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 672.26K $ 672.26K $ 672.26K ההיצע הכולל: $ 455.80M $ 455.80M $ 455.80M אספקה במחזור: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M שיא כל הזמנים: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 שפל כל הזמנים: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 מחיר נוכחי: $ 0.0019556 $ 0.0019556 $ 0.0019556 למידע נוסף על ApeBond (ABOND) מחיר

ApeBond (ABOND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ApeBond (ABOND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ABOND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ABONDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ABONDטוקניומיקה, חקרו אתABONDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ABOND מעוניין להוסיף את ApeBond (ABOND) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ABOND, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ABOND ב-MEXC עכשיו!

ApeBond (ABOND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ABONDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ABOND עכשיו את היסטוריית המחירים!

ABOND חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ABOND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ABOND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ABONDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

