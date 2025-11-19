Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר (USD)

קבל Yunai by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה YUNAI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Yunai by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Yunai by Virtuals תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Yunai by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002685 בשנת 2025. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Yunai by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002819 בשנת 2026. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של YUNAI הוא $ 0.002960 עם 10.25% שיעור צמיחה. Yunai by Virtuals (YUNAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של YUNAI הוא $ 0.003108 עם 15.76% שיעור צמיחה. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של YUNAI הוא $ 0.003263 עם 21.55% שיעור צמיחה. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של YUNAI הוא $ 0.003427 עם 27.63% שיעור צמיחה. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Yunai by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005582. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Yunai by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009093. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002685 0.00%

2026 $ 0.002819 5.00%

2027 $ 0.002960 10.25%

2028 $ 0.003108 15.76%

2029 $ 0.003263 21.55%

2030 $ 0.003427 27.63%

2031 $ 0.003598 34.01%

2032 $ 0.003778 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003967 47.75%

2034 $ 0.004165 55.13%

2035 $ 0.004374 62.89%

2036 $ 0.004592 71.03%

2037 $ 0.004822 79.59%

2038 $ 0.005063 88.56%

2039 $ 0.005316 97.99%

2040 $ 0.005582 107.89% הצג עוד לטווח קצר Yunai by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002685 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002685 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002687 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002696 0.41% Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורYUNAIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002685 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורYUNAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002685 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורYUNAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002687 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Yunai by Virtuals (YUNAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורYUNAI הוא $0.002696 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Yunai by Virtuals
מחיר נוכחי
שינוי מחיר (24 שעות)
שווי שוק $ 2.69M
אספקת מחזור 1.00B
נפח (24 שעות)
יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות. בנוסף, YUNAI יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 2.69M. צפה YUNAI במחיר חי

Yunai by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בYunai by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלYunai by Virtuals הוא 0.002685USD. היצע במחזור של Yunai by Virtuals(YUNAI) הוא 1.00B YUNAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,685,291 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 7.25% $ 0.000181 $ 0.002767 $ 0.002426

7 ימים -3.72% $ -0.000100 $ 0.002887 $ 0.002306

30 ימים 12.09% $ 0.000324 $ 0.002887 $ 0.002306 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Yunai by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0.000181 , המשקפת 7.25% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Yunai by Virtuals נסחר בשיא של $0.002887 ושפל של $0.002306 . נרשם שינוי במחיר של -3.72% . מגמה אחרונה זו מציגה אתYUNAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Yunai by Virtuals חווה 12.09% שינוי, המשקף בערך $0.000324 לערכו. זה מצביע על כך ש YUNAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Yunai by Virtuals (YUNAI) מודול חיזוי מחיר עובד? Yunai by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של YUNAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךYunai by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של YUNAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Yunai by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלYUNAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלYUNAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Yunai by Virtuals.

מדוע YUNAI חיזוי מחירים חשוב?

YUNAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):
האם YUNAI כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, YUNAI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של YUNAI בחודש הבא?
על פי Yunai by Virtuals (YUNAI) כלי תחזית המחירים, המחיר YUNAI הצפוי יגיע ל -- ב undefined .
כמה יעלה 1 YUNAI בשנת 2026?
המחיר של 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, YUNAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של YUNAI בשנת 2027?
Yunai by Virtuals (YUNAI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YUNAI עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של YUNAI בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yunai by Virtuals (YUNAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של YUNAI בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Yunai by Virtuals (YUNAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 YUNAI בשנת 2030?
המחיר של 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, YUNAI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי YUNAI תחזית המחיר בשנת 2040?
Yunai by Virtuals (YUNAI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YUNAI עד שנת 2040.