Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Nibiru תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WNIBI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות WNIBI

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Nibiru % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Nibiru תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Nibiru ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013081 בשנת 2025. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Nibiru ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013736 בשנת 2026. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WNIBI הוא $ 0.014422 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Nibiru (WNIBI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WNIBI הוא $ 0.015143 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WNIBI הוא $ 0.015901 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WNIBI הוא $ 0.016696 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Nibiru עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.027196. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Nibiru עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.044299. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.013081 0.00%

2026 $ 0.013736 5.00%

2027 $ 0.014422 10.25%

2028 $ 0.015143 15.76%

2029 $ 0.015901 21.55%

2030 $ 0.016696 27.63%

2031 $ 0.017531 34.01%

2032 $ 0.018407 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.019327 47.75%

2034 $ 0.020294 55.13%

2035 $ 0.021309 62.89%

2036 $ 0.022374 71.03%

2037 $ 0.023493 79.59%

2038 $ 0.024667 88.56%

2039 $ 0.025901 97.99%

2040 $ 0.027196 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Nibiru תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.013081 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.013083 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.013094 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.013135 0.41% Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWNIBIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.013081 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWNIBI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.013083 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWNIBI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.013094 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Nibiru (WNIBI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWNIBI הוא $0.013135 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Nibiru מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 143.19K$ 143.19K $ 143.19K אספקת מחזור 10.95M 10.95M 10.95M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WNIBI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WNIBI יש כמות במעגל של 10.95M ושווי שוק כולל של $ 143.19K. צפה WNIBI במחיר חי

Wrapped Nibiru מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Nibiruדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Nibiru הוא 0.013081USD. היצע במחזור של Wrapped Nibiru(WNIBI) הוא 10.95M WNIBI , מה שמעניק לו שווי שוק של $143,187 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.38% $ 0 $ 0.013099 $ 0.012994

7 ימים 0.37% $ 0.000047 $ 0.013590 $ 0.011344

30 ימים 15.31% $ 0.002002 $ 0.013590 $ 0.011344 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Nibiru הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.38% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Nibiru נסחר בשיא של $0.013590 ושפל של $0.011344 . נרשם שינוי במחיר של 0.37% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWNIBI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Nibiru חווה 15.31% שינוי, המשקף בערך $0.002002 לערכו. זה מצביע על כך ש WNIBI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Nibiru (WNIBI) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Nibiru מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WNIBIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Nibiru לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WNIBI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Nibiru. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWNIBI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWNIBI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Nibiru.

מדוע WNIBI חיזוי מחירים חשוב?

WNIBI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WNIBI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WNIBI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WNIBI בחודש הבא? על פי Wrapped Nibiru (WNIBI) כלי תחזית המחירים, המחיר WNIBI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WNIBI בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WNIBI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WNIBI בשנת 2027? Wrapped Nibiru (WNIBI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WNIBI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WNIBI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Nibiru (WNIBI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WNIBI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Nibiru (WNIBI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WNIBI בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WNIBI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WNIBI תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Nibiru (WNIBI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WNIBI עד שנת 2040. הירשם עכשיו