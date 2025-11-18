Wrapped Nibiru מחיר היום

מחיר Wrapped Nibiru (WNIBI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01303177, עם שינוי של 2.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WNIBI ל USD הוא $ 0.01303177 לכל WNIBI.

Wrapped Nibiru כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 142,638, עם היצע במחזור של 10.95M WNIBI. ב‑24 השעות האחרונות, WNIBI סחר בין $ 0.01302771 (נמוך) ל $ 0.01359082 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01359082, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00965263.

ביצועים לטווח קצר, WNIBI נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +5.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Nibiru (WNIBI) מידע שוק

שווי שוק $ 142.64K$ 142.64K $ 142.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.64K$ 142.64K $ 142.64K אספקת מחזור 10.95M 10.95M 10.95M אספקה כוללת 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Nibiru הוא $ 142.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WNIBI הוא 10.95M, עם היצע כולל של 10945424.77. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.64K.