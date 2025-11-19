בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) /

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Aave Ethereum Lido GHO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WAETHLIDOGHO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Aave Ethereum Lido GHO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Aave Ethereum Lido GHO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.024 בשנת 2025. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0752 בשנת 2026. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WAETHLIDOGHO הוא $ 1.1289 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WAETHLIDOGHO הוא $ 1.1854 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WAETHLIDOGHO הוא $ 1.2446 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WAETHLIDOGHO הוא $ 1.3069 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Ethereum Lido GHO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1288. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Aave Ethereum Lido GHO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.4676. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.024 0.00%

2026 $ 1.0752 5.00%

2027 $ 1.1289 10.25%

2028 $ 1.1854 15.76%

2029 $ 1.2446 21.55%

2030 $ 1.3069 27.63%

2031 $ 1.3722 34.01%

2032 $ 1.4408 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.5129 47.75%

2034 $ 1.5885 55.13%

2035 $ 1.6679 62.89%

2036 $ 1.7513 71.03%

2037 $ 1.8389 79.59%

2038 $ 1.9309 88.56%

2039 $ 2.0274 97.99%

2040 $ 2.1288 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Aave Ethereum Lido GHO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.024 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0241 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0249 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0282 0.41% Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWAETHLIDOGHOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.024 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWAETHLIDOGHO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0241 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWAETHLIDOGHO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0249 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWAETHLIDOGHO הוא $1.0282 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Aave Ethereum Lido GHO מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 14.04M$ 14.04M $ 14.04M אספקת מחזור 13.72M 13.72M 13.72M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WAETHLIDOGHO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WAETHLIDOGHO יש כמות במעגל של 13.72M ושווי שוק כולל של $ 14.04M. צפה WAETHLIDOGHO במחיר חי

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Aave Ethereum Lido GHOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Aave Ethereum Lido GHO הוא 1.024USD. היצע במחזור של Wrapped Aave Ethereum Lido GHO(WAETHLIDOGHO) הוא 13.72M WAETHLIDOGHO , מה שמעניק לו שווי שוק של $14,038,256 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.07% $ 0.000723 $ 1.024 $ 1.015

7 ימים 0.01% $ 0.000100 $ 1.0301 $ 1.0142

30 ימים 0.17% $ 0.001756 $ 1.0301 $ 1.0142 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Aave Ethereum Lido GHO הראה תנועת מחירים של $0.000723 , המשקפת 0.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Aave Ethereum Lido GHO נסחר בשיא של $1.0301 ושפל של $1.0142 . נרשם שינוי במחיר של 0.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWAETHLIDOGHO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Aave Ethereum Lido GHO חווה 0.17% שינוי, המשקף בערך $0.001756 לערכו. זה מצביע על כך ש WAETHLIDOGHO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Aave Ethereum Lido GHO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WAETHLIDOGHOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Aave Ethereum Lido GHO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WAETHLIDOGHO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Aave Ethereum Lido GHO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWAETHLIDOGHO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWAETHLIDOGHO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Aave Ethereum Lido GHO.

מדוע WAETHLIDOGHO חיזוי מחירים חשוב?

WAETHLIDOGHO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WAETHLIDOGHO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WAETHLIDOGHO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WAETHLIDOGHO בחודש הבא? על פי Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) כלי תחזית המחירים, המחיר WAETHLIDOGHO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WAETHLIDOGHO בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAETHLIDOGHO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WAETHLIDOGHO בשנת 2027? Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAETHLIDOGHO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WAETHLIDOGHO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WAETHLIDOGHO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WAETHLIDOGHO בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WAETHLIDOGHO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WAETHLIDOGHO תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WAETHLIDOGHO עד שנת 2040.