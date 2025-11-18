Wrapped Aave Ethereum Lido GHO מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) בזמן אמת היום הוא $ 1.023, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAETHLIDOGHO ל USD הוא $ 1.023 לכל WAETHLIDOGHO.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,611,117, עם היצע במחזור של 11.34M WAETHLIDOGHO. ב‑24 השעות האחרונות, WAETHLIDOGHO סחר בין $ 1.015 (נמוך) ל $ 1.024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.920237.

ביצועים לטווח קצר, WAETHLIDOGHO נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) מידע שוק

שווי שוק $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M אספקת מחזור 11.34M 11.34M 11.34M אספקה כוללת 11,343,716.63675383 11,343,716.63675383 11,343,716.63675383

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Ethereum Lido GHO הוא $ 11.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAETHLIDOGHO הוא 11.34M, עם היצע כולל של 11343716.63675383. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.61M.