The New Genesis (GEN) תחזית מחיר (USD)

קבל The New Genesis תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GEN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של The New Genesis % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה The New Genesis תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) The New Genesis (GEN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, The New Genesis ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. The New Genesis (GEN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, The New Genesis ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. The New Genesis (GEN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GEN הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. The New Genesis (GEN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GEN הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. The New Genesis (GEN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GEN הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. The New Genesis (GEN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GEN הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. The New Genesis (GEN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של The New Genesis עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. The New Genesis (GEN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של The New Genesis עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר The New Genesis תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% The New Genesis (GEN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGENב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. The New Genesis (GEN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGEN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. The New Genesis (GEN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGEN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. The New Genesis (GEN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGEN הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית The New Genesis מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K אספקת מחזור 958.11M 958.11M 958.11M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GEN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GEN יש כמות במעגל של 958.11M ושווי שוק כולל של $ 7.31K. צפה GEN במחיר חי

The New Genesis מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בThe New Genesisדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלThe New Genesis הוא 0USD. היצע במחזור של The New Genesis(GEN) הוא 958.11M GEN , מה שמעניק לו שווי שוק של $7,311.6 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים 0.00% $ 0 $ 0.000008 $ 0.000008

30 ימים -5.64% $ 0 $ 0.000008 $ 0.000008 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,The New Genesis הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,The New Genesis נסחר בשיא של $0.000008 ושפל של $0.000008 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGEN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,The New Genesis חווה -5.64% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש GEN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך The New Genesis (GEN) מודול חיזוי מחיר עובד? The New Genesis מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GENעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךThe New Genesis לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GEN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של The New Genesis. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGEN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGEN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של The New Genesis.

מדוע GEN חיזוי מחירים חשוב?

GEN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GEN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GEN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GEN בחודש הבא? על פי The New Genesis (GEN) כלי תחזית המחירים, המחיר GEN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GEN בשנת 2026? המחיר של 1 The New Genesis (GEN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GEN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GEN בשנת 2027? The New Genesis (GEN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GEN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GEN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The New Genesis (GEN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GEN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, The New Genesis (GEN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GEN בשנת 2030? המחיר של 1 The New Genesis (GEN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GEN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GEN תחזית המחיר בשנת 2040? The New Genesis (GEN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GEN עד שנת 2040.