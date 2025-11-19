Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר (USD)

קבל Skull of Pepe Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SKOP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Skull of Pepe Token
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Skull of Pepe Token חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:11:07 (UTC+8)

Skull of Pepe Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Skull of Pepe Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005246 בשנת 2025.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Skull of Pepe Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005508 בשנת 2026.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SKOP הוא $ 0.005784 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Skull of Pepe Token (SKOP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SKOP הוא $ 0.006073 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SKOP הוא $ 0.006377 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SKOP הוא $ 0.006696 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Skull of Pepe Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010907.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Skull of Pepe Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.017766.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.005246
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005508
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005784
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006073
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006377
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006696
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007030
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007382
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.007751
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008139
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008546
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008973
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009422
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009893
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010387
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010907
    107.89%
לטווח קצר Skull of Pepe Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.005246
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.005247
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.005251
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.005268
    0.41%
Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSKOPב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.005246. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSKOP , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.005247. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSKOP , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.005251. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Skull of Pepe Token (SKOP) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSKOP הוא $0.005268. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Skull of Pepe Token

--

$ 787.01K
$ 787.01K$ 787.01K

150.00M
150.00M 150.00M

המחיר SKOP העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, SKOP יש כמות במעגל של 150.00M ושווי שוק כולל של $ 787.01K.

Skull of Pepe Token מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSkull of Pepe Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSkull of Pepe Token הוא 0.005246USD. היצע במחזור של Skull of Pepe Token(SKOP) הוא150.00M SKOP , מה שמעניק לו שווי שוק של $787,008.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.08%
    $ 0
    $ 0.005271
    $ 0.005220
  • 7 ימים
    -6.95%
    $ -0.000364
    $ 0.006428
    $ 0.005146
  • 30 ימים
    -18.40%
    $ -0.000965
    $ 0.006428
    $ 0.005146
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Skull of Pepe Token הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת0.08% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Skull of Pepe Token נסחר בשיא של $0.006428 ושפל של $0.005146. נרשם שינוי במחיר של-6.95%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSKOP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Skull of Pepe Token חווה -18.40%שינוי, המשקף בערך $-0.000965 לערכו. זה מצביע על כך ש SKOP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Skull of Pepe Token (SKOP) מודול חיזוי מחיר עובד?

Skull of Pepe Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SKOPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSkull of Pepe Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SKOP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Skull of Pepe Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSKOP .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSKOP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Skull of Pepe Token.

מדוע SKOP חיזוי מחירים חשוב?

SKOP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SKOP כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SKOP ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SKOP בחודש הבא?
על פי Skull of Pepe Token (SKOP) כלי תחזית המחירים, המחיר SKOP הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SKOP בשנת 2026?
המחיר של 1 Skull of Pepe Token (SKOP) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SKOP יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SKOP בשנת 2027?
Skull of Pepe Token (SKOP) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SKOP עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SKOP בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Skull of Pepe Token (SKOP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SKOP בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Skull of Pepe Token (SKOP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SKOP בשנת 2030?
המחיר של 1 Skull of Pepe Token (SKOP) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SKOP יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SKOP תחזית המחיר בשנת 2040?
Skull of Pepe Token (SKOP) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SKOP עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.