Skull of Pepe Token מחיר היום

מחיר Skull of Pepe Token (SKOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00523061, עם שינוי של 0.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKOP ל USD הוא $ 0.00523061 לכל SKOP.

Skull of Pepe Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 786,232, עם היצע במחזור של 150.00M SKOP. ב‑24 השעות האחרונות, SKOP סחר בין $ 0.00522083 (נמוך) ל $ 0.00528871 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.142385, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00507545.

ביצועים לטווח קצר, SKOP נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -7.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Skull of Pepe Token (SKOP) מידע שוק

שווי שוק $ 786.23K$ 786.23K $ 786.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 786.23K$ 786.23K $ 786.23K אספקת מחזור 150.00M 150.00M 150.00M אספקה כוללת 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

