הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sharp Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Sharp Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Sharp Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005874 בשנת 2025. Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Sharp Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006168 בשנת 2026. Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SHARP הוא $ 0.006477 עם 10.25% שיעור צמיחה. Sharp Token (SHARP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SHARP הוא $ 0.006800 עם 15.76% שיעור צמיחה. Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SHARP הוא $ 0.007141 עם 21.55% שיעור צמיחה. Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SHARP הוא $ 0.007498 עם 27.63% שיעור צמיחה. Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Sharp Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012213. Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Sharp Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.019894. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.005874 0.00%

2026 $ 0.006168 5.00%

2027 $ 0.006477 10.25%

2028 $ 0.006800 15.76%

2029 $ 0.007141 21.55%

2030 $ 0.007498 27.63%

2031 $ 0.007872 34.01%

2032 $ 0.008266 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.008679 47.75%

2034 $ 0.009113 55.13%

2035 $ 0.009569 62.89%

2036 $ 0.010048 71.03%

2037 $ 0.010550 79.59%

2038 $ 0.011078 88.56%

2039 $ 0.011631 97.99%

2040 $ 0.012213 107.89% הצג עוד לטווח קצר Sharp Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.005874 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.005875 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.005880 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.005899 0.41% Sharp Token (SHARP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSHARPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.005874 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Sharp Token (SHARP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSHARP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.005875 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Sharp Token (SHARP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSHARP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.005880 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Sharp Token (SHARP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSHARP הוא $0.005899 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sharp Token

מחיר נוכחי
שינוי מחיר (24 שעות)
שווי שוק $ 17.49M
אספקת מחזור 2.98B
נפח (24 שעות)

בנוסף, SHARP יש כמות במעגל של 2.98B ושווי שוק כולל של $ 17.49M.

Sharp Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSharp Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSharp Token הוא 0.005874USD. היצע במחזור של Sharp Token(SHARP) הוא 2.98B SHARP , מה שמעניק לו שווי שוק של $17,486,743 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.07% $ 0.000229 $ 0.005874 $ 0.005645

7 ימים -1.17% $ -0.000068 $ 0.009042 $ 0.003263

30 ימים -35.24% $ -0.002070 $ 0.009042 $ 0.003263 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Sharp Token הראה תנועת מחירים של $0.000229 , המשקפת 4.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Sharp Token נסחר בשיא של $0.009042 ושפל של $0.003263 . נרשם שינוי במחיר של -1.17% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSHARP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Sharp Token חווה -35.24% שינוי, המשקף בערך $-0.002070 לערכו. זה מצביע על כך ש SHARP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Sharp Token (SHARP) מודול חיזוי מחיר עובד? Sharp Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SHARPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSharp Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SHARP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sharp Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSHARP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSHARP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sharp Token.

מדוע SHARP חיזוי מחירים חשוב?

SHARP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

