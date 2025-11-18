Sharp Token מחיר היום

מחיר Sharp Token (SHARP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00579733, עם שינוי של 4.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHARP ל USD הוא $ 0.00579733 לכל SHARP.

Sharp Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,257,492, עם היצע במחזור של 2.98B SHARP. ב‑24 השעות האחרונות, SHARP סחר בין $ 0.00564298 (נמוך) ל $ 0.00611573 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0120001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00326327.

ביצועים לטווח קצר, SHARP נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -0.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sharp Token (SHARP) מידע שוק

שווי שוק $ 17.26M$ 17.26M $ 17.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 395.59M$ 395.59M $ 395.59M אספקת מחזור 2.98B 2.98B 2.98B אספקה כוללת 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sharp Token הוא $ 17.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHARP הוא 2.98B, עם היצע כולל של 68230000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 395.59M.