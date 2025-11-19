Shack Token (SHACK) תחזית מחיר (USD)

קבל Shack Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SHACK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Shack Token
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Shack Token חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:45:43 (UTC+8)

Shack Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Shack Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.018961 בשנת 2025.

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Shack Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.019910 בשנת 2026.

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SHACK הוא $ 0.020905 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Shack Token (SHACK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SHACK הוא $ 0.021950 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SHACK הוא $ 0.023048 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SHACK הוא $ 0.024200 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Shack Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.039420.

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Shack Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.064211.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.018961
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019910
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020905
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021950
    15.76%
  • 2029
    $ 0.023048
    21.55%
  • 2030
    $ 0.024200
    27.63%
  • 2031
    $ 0.025410
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026681
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.028015
    47.75%
  • 2034
    $ 0.029416
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030887
    62.89%
  • 2036
    $ 0.032431
    71.03%
  • 2037
    $ 0.034052
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035755
    88.56%
  • 2039
    $ 0.037543
    97.99%
  • 2040
    $ 0.039420
    107.89%
לטווח קצר Shack Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.018961
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.018964
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.018980
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.019039
    0.41%
Shack Token (SHACK) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSHACKב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.018961. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Shack Token (SHACK) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSHACK , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.018964. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Shack Token (SHACK) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSHACK , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.018980. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Shack Token (SHACK) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSHACK הוא $0.019039. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Shack Token

--

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

397.77M
397.77M 397.77M

המחיר SHACK העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, SHACK יש כמות במעגל של 397.77M ושווי שוק כולל של $ 7.53M.

Shack Token מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בShack Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלShack Token הוא 0.018961USD. היצע במחזור של Shack Token(SHACK) הוא397.77M SHACK , מה שמעניק לו שווי שוק של $7,533,632.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    6.94%
    $ 0.001229
    $ 0.019129
    $ 0.017616
  • 7 ימים
    -34.71%
    $ -0.006582
    $ 0.028831
    $ 0.017684
  • 30 ימים
    -12.58%
    $ -0.002386
    $ 0.028831
    $ 0.017684
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Shack Token הראה תנועת מחירים של$0.001229 , המשקפת6.94% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Shack Token נסחר בשיא של $0.028831 ושפל של $0.017684. נרשם שינוי במחיר של-34.71%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSHACK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Shack Token חווה -12.58%שינוי, המשקף בערך $-0.002386 לערכו. זה מצביע על כך ש SHACK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Shack Token (SHACK) מודול חיזוי מחיר עובד?

Shack Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SHACKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךShack Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SHACK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Shack Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSHACK .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSHACK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Shack Token.

מדוע SHACK חיזוי מחירים חשוב?

SHACK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SHACK כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SHACK ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SHACK בחודש הבא?
על פי Shack Token (SHACK) כלי תחזית המחירים, המחיר SHACK הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SHACK בשנת 2026?
המחיר של 1 Shack Token (SHACK) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SHACK יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SHACK בשנת 2027?
Shack Token (SHACK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SHACK עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SHACK בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Shack Token (SHACK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SHACK בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Shack Token (SHACK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SHACK בשנת 2030?
המחיר של 1 Shack Token (SHACK) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SHACK יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SHACK תחזית המחיר בשנת 2040?
Shack Token (SHACK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SHACK עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:45:43 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.