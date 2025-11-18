Shack Token מחיר היום

מחיר Shack Token (SHACK) בזמן אמת היום הוא $ 0.01875572, עם שינוי של 1.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHACK ל USD הוא $ 0.01875572 לכל SHACK.

Shack Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,465,344, עם היצע במחזור של 397.77M SHACK. ב‑24 השעות האחרונות, SHACK סחר בין $ 0.01761666 (נמוך) ל $ 0.01912243 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03822927, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00495461.

ביצועים לטווח קצר, SHACK נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -36.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shack Token (SHACK) מידע שוק

שווי שוק $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.77M$ 18.77M $ 18.77M אספקת מחזור 397.77M 397.77M 397.77M אספקה כוללת 999,993,997.832239 999,993,997.832239 999,993,997.832239

שווי השוק הנוכחי של Shack Token הוא $ 7.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHACK הוא 397.77M, עם היצע כולל של 999993997.832239. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.77M.