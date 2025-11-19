roule token (ROUL) תחזית מחיר (USD)

קבל roule token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ROUL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות ROUL

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של roule token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה roule token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) roule token (ROUL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, roule token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003120 בשנת 2025. roule token (ROUL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, roule token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003276 בשנת 2026. roule token (ROUL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ROUL הוא $ 0.003440 עם 10.25% שיעור צמיחה. roule token (ROUL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ROUL הוא $ 0.003612 עם 15.76% שיעור צמיחה. roule token (ROUL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ROUL הוא $ 0.003793 עם 21.55% שיעור צמיחה. roule token (ROUL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ROUL הוא $ 0.003982 עם 27.63% שיעור צמיחה. roule token (ROUL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של roule token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006487. roule token (ROUL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של roule token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010567. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003120 0.00%

2026 $ 0.003276 5.00%

2027 $ 0.003440 10.25%

2028 $ 0.003612 15.76%

2029 $ 0.003793 21.55%

2030 $ 0.003982 27.63%

2031 $ 0.004181 34.01%

2032 $ 0.004390 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004610 47.75%

2034 $ 0.004841 55.13%

2035 $ 0.005083 62.89%

2036 $ 0.005337 71.03%

2037 $ 0.005604 79.59%

2038 $ 0.005884 88.56%

2039 $ 0.006178 97.99%

2040 $ 0.006487 107.89% הצג עוד לטווח קצר roule token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003120 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003120 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003123 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003133 0.41% roule token (ROUL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורROULב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003120 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. roule token (ROUL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורROUL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003120 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. roule token (ROUL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורROUL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003123 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. roule token (ROUL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורROUL הוא $0.003133 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית roule token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 225.70K$ 225.70K $ 225.70K אספקת מחזור 72.33M 72.33M 72.33M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ROUL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ROUL יש כמות במעגל של 72.33M ושווי שוק כולל של $ 225.70K. צפה ROUL במחיר חי

roule token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בroule tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלroule token הוא 0.003120USD. היצע במחזור של roule token(ROUL) הוא 72.33M ROUL , מה שמעניק לו שווי שוק של $225,701 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -9.13% $ -0.000285 $ 0.003990 $ 0.003065

30 ימים -21.33% $ -0.000665 $ 0.003990 $ 0.003065 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,roule token הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,roule token נסחר בשיא של $0.003990 ושפל של $0.003065 . נרשם שינוי במחיר של -9.13% . מגמה אחרונה זו מציגה אתROUL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,roule token חווה -21.33% שינוי, המשקף בערך $-0.000665 לערכו. זה מצביע על כך ש ROUL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך roule token (ROUL) מודול חיזוי מחיר עובד? roule token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ROULעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךroule token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ROUL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של roule token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלROUL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלROUL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של roule token.

מדוע ROUL חיזוי מחירים חשוב?

ROUL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ROUL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ROUL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ROUL בחודש הבא? על פי roule token (ROUL) כלי תחזית המחירים, המחיר ROUL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ROUL בשנת 2026? המחיר של 1 roule token (ROUL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ROUL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ROUL בשנת 2027? roule token (ROUL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ROUL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ROUL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, roule token (ROUL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ROUL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, roule token (ROUL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ROUL בשנת 2030? המחיר של 1 roule token (ROUL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ROUL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ROUL תחזית המחיר בשנת 2040? roule token (ROUL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ROUL עד שנת 2040. הירשם עכשיו