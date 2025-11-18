roule token מחיר היום

מחיר roule token (ROUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00312057, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROUL ל USD הוא $ 0.00312057 לכל ROUL.

roule token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 225,701, עם היצע במחזור של 72.33M ROUL. ב‑24 השעות האחרונות, ROUL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00858746, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00109265.

ביצועים לטווח קצר, ROUL נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

roule token (ROUL) מידע שוק

שווי שוק $ 225.70K$ 225.70K $ 225.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 312.06K$ 312.06K $ 312.06K אספקת מחזור 72.33M 72.33M 72.33M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של roule token הוא $ 225.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROUL הוא 72.33M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 312.06K.