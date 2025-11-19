Ref Finance (REF) תחזית מחיר (USD)

קבל Ref Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה REF יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Ref Finance
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Ref Finance חיזוי מחיר
Ref Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Ref Finance (REF) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Ref Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.090123 בשנת 2025.

Ref Finance (REF) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Ref Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.094629 בשנת 2026.

Ref Finance (REF) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של REF הוא $ 0.099360 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Ref Finance (REF) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של REF הוא $ 0.104328 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Ref Finance (REF) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של REF הוא $ 0.109545 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Ref Finance (REF) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של REF הוא $ 0.115022 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Ref Finance (REF) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Ref Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.187359.

Ref Finance (REF) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Ref Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.305188.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.090123
    0.00%
  • 2026
    $ 0.094629
    5.00%
  • 2027
    $ 0.099360
    10.25%
  • 2028
    $ 0.104328
    15.76%
  • 2029
    $ 0.109545
    21.55%
  • 2030
    $ 0.115022
    27.63%
  • 2031
    $ 0.120773
    34.01%
  • 2032
    $ 0.126812
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.133152
    47.75%
  • 2034
    $ 0.139810
    55.13%
  • 2035
    $ 0.146800
    62.89%
  • 2036
    $ 0.154140
    71.03%
  • 2037
    $ 0.161847
    79.59%
  • 2038
    $ 0.169940
    88.56%
  • 2039
    $ 0.178437
    97.99%
  • 2040
    $ 0.187359
    107.89%
לטווח קצר Ref Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.090123
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.090135
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.090209
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.090493
    0.41%
Ref Finance (REF) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורREFב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.090123. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Ref Finance (REF) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורREF , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.090135. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Ref Finance (REF) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורREF , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.090209. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Ref Finance (REF) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורREF הוא $0.090493. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Ref Finance

--

$ 8.71M
$ 8.71M$ 8.71M

95.97M
95.97M 95.97M

--

המחיר REF העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, REF יש כמות במעגל של 95.97M ושווי שוק כולל של $ 8.71M.

Ref Finance מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRef Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRef Finance הוא 0.090123USD. היצע במחזור של Ref Finance(REF) הוא95.97M REF , מה שמעניק לו שווי שוק של $8,705,914.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -0.22%
    $ -0.000199
    $ 0.091418
    $ 0.085599
  • 7 ימים
    -16.19%
    $ -0.014596
    $ 0.106591
    $ 0.086125
  • 30 ימים
    -15.53%
    $ -0.014001
    $ 0.106591
    $ 0.086125
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Ref Finance הראה תנועת מחירים של$-0.000199 , המשקפת-0.22% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Ref Finance נסחר בשיא של $0.106591 ושפל של $0.086125. נרשם שינוי במחיר של-16.19%. מגמה אחרונה זו מציגה אתREF הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Ref Finance חווה -15.53%שינוי, המשקף בערך $-0.014001 לערכו. זה מצביע על כך ש REF עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Ref Finance (REF) מודול חיזוי מחיר עובד?

Ref Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של REFעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRef Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של REF , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Ref Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלREF .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלREF כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Ref Finance.

מדוע REF חיזוי מחירים חשוב?

REF תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם REF כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, REF ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של REF בחודש הבא?
על פי Ref Finance (REF) כלי תחזית המחירים, המחיר REF הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 REF בשנת 2026?
המחיר של 1 Ref Finance (REF) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, REF יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של REF בשנת 2027?
Ref Finance (REF) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 REF עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של REF בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Ref Finance (REF) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של REF בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Ref Finance (REF) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 REF בשנת 2030?
המחיר של 1 Ref Finance (REF) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, REF יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי REF תחזית המחיר בשנת 2040?
Ref Finance (REF) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 REF עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:44:30 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.