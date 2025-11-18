Ref Finance מחיר היום

מחיר Ref Finance (REF) בזמן אמת היום הוא $ 0.089546, עם שינוי של 1.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REF ל USD הוא $ 0.089546 לכל REF.

Ref Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,634,657, עם היצע במחזור של 95.97M REF. ב‑24 השעות האחרונות, REF סחר בין $ 0.085599 (נמוך) ל $ 0.092114 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04128611.

ביצועים לטווח קצר, REF נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -18.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ref Finance (REF) מידע שוק

שווי שוק $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M אספקת מחזור 95.97M 95.97M 95.97M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

