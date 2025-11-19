PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר (USD)

קבל PLYR L1 תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PLYR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות PLYR

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של PLYR L1 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PLYR L1 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PLYR L1 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003003 בשנת 2025. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PLYR L1 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003153 בשנת 2026. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PLYR הוא $ 0.003311 עם 10.25% שיעור צמיחה. PLYR L1 (PLYR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PLYR הוא $ 0.003477 עם 15.76% שיעור צמיחה. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PLYR הוא $ 0.003650 עם 21.55% שיעור צמיחה. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PLYR הוא $ 0.003833 עם 27.63% שיעור צמיחה. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PLYR L1 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006244. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PLYR L1 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010171. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003003 0.00%

2026 $ 0.003153 5.00%

2027 $ 0.003311 10.25%

2028 $ 0.003477 15.76%

2029 $ 0.003650 21.55%

2030 $ 0.003833 27.63%

2031 $ 0.004025 34.01%

2032 $ 0.004226 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004437 47.75%

2034 $ 0.004659 55.13%

2035 $ 0.004892 62.89%

2036 $ 0.005137 71.03%

2037 $ 0.005394 79.59%

2038 $ 0.005663 88.56%

2039 $ 0.005947 97.99%

2040 $ 0.006244 107.89% הצג עוד לטווח קצר PLYR L1 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003003 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003004 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003006 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003015 0.41% PLYR L1 (PLYR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPLYRב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003003 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPLYR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003004 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPLYR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003006 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PLYR L1 (PLYR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPLYR הוא $0.003015 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PLYR L1 מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 367.54K$ 367.54K $ 367.54K אספקת מחזור 122.37M 122.37M 122.37M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PLYR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PLYR יש כמות במעגל של 122.37M ושווי שוק כולל של $ 367.54K. צפה PLYR במחיר חי

PLYR L1 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPLYR L1דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPLYR L1 הוא 0.003003USD. היצע במחזור של PLYR L1(PLYR) הוא 122.37M PLYR , מה שמעניק לו שווי שוק של $367,542 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -16.16% $ -0.000485 $ 0.004267 $ 0.001745

30 ימים 19.28% $ 0.000579 $ 0.004267 $ 0.001745 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PLYR L1 הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PLYR L1 נסחר בשיא של $0.004267 ושפל של $0.001745 . נרשם שינוי במחיר של -16.16% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPLYR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PLYR L1 חווה 19.28% שינוי, המשקף בערך $0.000579 לערכו. זה מצביע על כך ש PLYR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך PLYR L1 (PLYR) מודול חיזוי מחיר עובד? PLYR L1 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PLYRעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPLYR L1 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PLYR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PLYR L1. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPLYR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPLYR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PLYR L1.

מדוע PLYR חיזוי מחירים חשוב?

PLYR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PLYR כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PLYR ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PLYR בחודש הבא? על פי PLYR L1 (PLYR) כלי תחזית המחירים, המחיר PLYR הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PLYR בשנת 2026? המחיר של 1 PLYR L1 (PLYR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PLYR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PLYR בשנת 2027? PLYR L1 (PLYR) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLYR עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PLYR בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PLYR L1 (PLYR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PLYR בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PLYR L1 (PLYR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PLYR בשנת 2030? המחיר של 1 PLYR L1 (PLYR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PLYR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PLYR תחזית המחיר בשנת 2040? PLYR L1 (PLYR) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PLYR עד שנת 2040. הירשם עכשיו