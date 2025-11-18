PLYR L1 מחיר היום

מחיר PLYR L1 (PLYR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00300365, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLYR ל USD הוא $ 0.00300365 לכל PLYR.

PLYR L1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 367,276, עם היצע במחזור של 122.28M PLYR. ב‑24 השעות האחרונות, PLYR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02441299, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000707.

ביצועים לטווח קצר, PLYR נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PLYR L1 (PLYR) מידע שוק

שווי שוק $ 367.28K$ 367.28K $ 367.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M אספקת מחזור 122.28M 122.28M 122.28M אספקה כוללת 749,980,880.5933101 749,980,880.5933101 749,980,880.5933101

