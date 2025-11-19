בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) /

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, MUTE SWAP by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014380 בשנת 2025. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, MUTE SWAP by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015099 בשנת 2026. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MUTE הוא $ 0.015854 עם 10.25% שיעור צמיחה. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MUTE הוא $ 0.016646 עם 15.76% שיעור צמיחה. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MUTE הוא $ 0.017479 עם 21.55% שיעור צמיחה. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MUTE הוא $ 0.018353 עם 27.63% שיעור צמיחה. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של MUTE SWAP by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.029895. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של MUTE SWAP by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.048695.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית MUTE SWAP by Virtuals אספקת מחזור 400.00M 400.00M 400.00M שווי שוק $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M יש לו כמות במעגל של 400.00M ושווי שוק כולל של $ 5.75M.

MUTE SWAP by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMUTE SWAP by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMUTE SWAP by Virtuals הוא 0.014380USD. היצע במחזור של MUTE SWAP by Virtuals(MUTE) הוא 400.00M MUTE , מה שמעניק לו שווי שוק של $5,752,024 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.20% $ 0.000170 $ 0.015798 $ 0.013548

7 ימים -25.57% $ -0.003677 $ 0.020043 $ 0.002380

30 ימים 507.95% $ 0.073043 $ 0.020043 $ 0.002380 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,MUTE SWAP by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0.000170 , המשקפת 1.20% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,MUTE SWAP by Virtuals נסחר בשיא של $0.020043 ושפל של $0.002380 . נרשם שינוי במחיר של -25.57% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMUTE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,MUTE SWAP by Virtuals חווה 507.95% שינוי, המשקף בערך $0.073043 לערכו. זה מצביע על כך ש MUTE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) מודול חיזוי מחיר עובד? MUTE SWAP by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MUTEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMUTE SWAP by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MUTE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של MUTE SWAP by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMUTE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMUTE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של MUTE SWAP by Virtuals.

מדוע MUTE חיזוי מחירים חשוב?

MUTE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

