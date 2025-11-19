Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר (USD)

קבל Launch On Pump תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LAUNCH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Launch On Pump % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Launch On Pump תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Launch On Pump ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Launch On Pump ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LAUNCH הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Launch On Pump (LAUNCH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LAUNCH הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LAUNCH הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LAUNCH הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Launch On Pump עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Launch On Pump עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Launch On Pump תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLAUNCHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLAUNCH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLAUNCH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Launch On Pump (LAUNCH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLAUNCH הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Launch On Pump מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 63.27K$ 63.27K $ 63.27K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LAUNCH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LAUNCH יש כמות במעגל של 999.89M ושווי שוק כולל של $ 63.27K. צפה LAUNCH במחיר חי

Launch On Pump מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLaunch On Pumpדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLaunch On Pump הוא 0USD. היצע במחזור של Launch On Pump(LAUNCH) הוא 999.89M LAUNCH , מה שמעניק לו שווי שוק של $63,274 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 9.12% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -15.73% $ 0 $ 0.000132 $ 0.000059

30 ימים -50.81% $ 0 $ 0.000132 $ 0.000059 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Launch On Pump הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 9.12% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Launch On Pump נסחר בשיא של $0.000132 ושפל של $0.000059 . נרשם שינוי במחיר של -15.73% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLAUNCH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Launch On Pump חווה -50.81% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש LAUNCH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Launch On Pump (LAUNCH) מודול חיזוי מחיר עובד? Launch On Pump מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LAUNCHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLaunch On Pump לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LAUNCH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Launch On Pump. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLAUNCH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLAUNCH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Launch On Pump.

מדוע LAUNCH חיזוי מחירים חשוב?

LAUNCH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LAUNCH כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LAUNCH ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LAUNCH בחודש הבא? על פי Launch On Pump (LAUNCH) כלי תחזית המחירים, המחיר LAUNCH הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LAUNCH בשנת 2026? המחיר של 1 Launch On Pump (LAUNCH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LAUNCH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LAUNCH בשנת 2027? Launch On Pump (LAUNCH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LAUNCH עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LAUNCH בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Launch On Pump (LAUNCH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LAUNCH בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Launch On Pump (LAUNCH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LAUNCH בשנת 2030? המחיר של 1 Launch On Pump (LAUNCH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LAUNCH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LAUNCH תחזית המחיר בשנת 2040? Launch On Pump (LAUNCH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LAUNCH עד שנת 2040. הירשם עכשיו