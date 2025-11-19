DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של DACHU THE CHEF % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה DACHU THE CHEF תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, DACHU THE CHEF ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000177 בשנת 2025. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, DACHU THE CHEF ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000186 בשנת 2026. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DACHU הוא $ 0.000195 עם 10.25% שיעור צמיחה. DACHU THE CHEF (DACHU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DACHU הוא $ 0.000205 עם 15.76% שיעור צמיחה. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DACHU הוא $ 0.000216 עם 21.55% שיעור צמיחה. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DACHU הוא $ 0.000226 עם 27.63% שיעור צמיחה. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של DACHU THE CHEF עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000369. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של DACHU THE CHEF עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000601. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000177 0.00%

2026 $ 0.000186 5.00%

2027 $ 0.000195 10.25%

2028 $ 0.000205 15.76%

2029 $ 0.000216 21.55%

2030 $ 0.000226 27.63%

2031 $ 0.000238 34.01%

2032 $ 0.000250 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000262 47.75%

2034 $ 0.000275 55.13%

2035 $ 0.000289 62.89%

2036 $ 0.000304 71.03%

2037 $ 0.000319 79.59%

2038 $ 0.000335 88.56%

2039 $ 0.000351 97.99%

2040 $ 0.000369 107.89% הצג עוד לטווח קצר DACHU THE CHEF תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000177 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000177 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000177 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000178 0.41% DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDACHUב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000177 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDACHU , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000177 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDACHU , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000177 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. DACHU THE CHEF (DACHU) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDACHU הוא $0.000178 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית DACHU THE CHEF מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 169.76K$ 169.76K $ 169.76K אספקת מחזור 955.00M 955.00M 955.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר DACHU העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DACHU יש כמות במעגל של 955.00M ושווי שוק כולל של $ 169.76K. צפה DACHU במחיר חי

DACHU THE CHEF מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDACHU THE CHEFדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDACHU THE CHEF הוא 0.000177USD. היצע במחזור של DACHU THE CHEF(DACHU) הוא 955.00M DACHU , מה שמעניק לו שווי שוק של $169,762 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -3.10% $ 0 $ 0.000183 $ 0.000175

7 ימים -43.01% $ -0.000076 $ 0.000590 $ 0.000175

30 ימים -70.00% $ -0.000124 $ 0.000590 $ 0.000175 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,DACHU THE CHEF הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -3.10% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,DACHU THE CHEF נסחר בשיא של $0.000590 ושפל של $0.000175 . נרשם שינוי במחיר של -43.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDACHU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,DACHU THE CHEF חווה -70.00% שינוי, המשקף בערך $-0.000124 לערכו. זה מצביע על כך ש DACHU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך DACHU THE CHEF (DACHU) מודול חיזוי מחיר עובד? DACHU THE CHEF מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DACHUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDACHU THE CHEF לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DACHU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של DACHU THE CHEF. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDACHU . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDACHU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של DACHU THE CHEF.

מדוע DACHU חיזוי מחירים חשוב?

DACHU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

