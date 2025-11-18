DACHU THE CHEF מחיר היום

מחיר DACHU THE CHEF (DACHU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017776, עם שינוי של 7.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DACHU ל USD הוא $ 0.00017776 לכל DACHU.

DACHU THE CHEF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 169,762, עם היצע במחזור של 955.00M DACHU. ב‑24 השעות האחרונות, DACHU סחר בין $ 0.00017556 (נמוך) ל $ 0.00019176 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0029699, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00017556.

ביצועים לטווח קצר, DACHU נע ב -- בשעה האחרונה ו -43.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DACHU THE CHEF (DACHU) מידע שוק

שווי שוק $ 169.76K$ 169.76K $ 169.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.76K$ 169.76K $ 169.76K אספקת מחזור 955.00M 955.00M 955.00M אספקה כוללת 954,998,985.906494 954,998,985.906494 954,998,985.906494

שווי השוק הנוכחי של DACHU THE CHEF הוא $ 169.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DACHU הוא 955.00M, עם היצע כולל של 954998985.906494. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.76K.