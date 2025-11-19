CTOC (CTOC) תחזית מחיר (USD)

קבל CTOC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CTOC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של CTOC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0,00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה CTOC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) CTOC (CTOC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, CTOC ייתכן שנראה צמיחה של 0,00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0,031892 בשנת 2025. CTOC (CTOC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, CTOC ייתכן שנראה צמיחה של 5,00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0,033487 בשנת 2026. CTOC (CTOC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CTOC הוא $ 0,035161 עם 10,25% שיעור צמיחה. CTOC (CTOC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CTOC הוא $ 0,036919 עם 15,76% שיעור צמיחה. CTOC (CTOC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CTOC הוא $ 0,038765 עם 21,55% שיעור צמיחה. CTOC (CTOC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CTOC הוא $ 0,040703 עם 27,63% שיעור צמיחה. CTOC (CTOC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של CTOC עשוי לראות צמיחה של 107,89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0,066302. CTOC (CTOC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של CTOC עשוי לראות צמיחה של 238,64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0,107999. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0,031892 0,00%

2026 $ 0,033487 5,00%

2027 $ 0,035161 10,25%

2028 $ 0,036919 15,76%

2029 $ 0,038765 21,55%

2030 $ 0,040703 27,63%

2031 $ 0,042739 34,01%

2032 $ 0,044876 40,71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0,047119 47,75%

2034 $ 0,049475 55,13%

2035 $ 0,051949 62,89%

2036 $ 0,054547 71,03%

2037 $ 0,057274 79,59%

2038 $ 0,060138 88,56%

2039 $ 0,063145 97,99%

2040 $ 0,066302 107,89% הצג עוד לטווח קצר CTOC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0,031892 0,00%

November 20, 2025(מחר) $ 0,031896 0,01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0,031923 0,10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0,032023 0,41% CTOC (CTOC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCTOCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0,031892 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. CTOC (CTOC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCTOC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0,031896 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. CTOC (CTOC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCTOC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0,031923 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. CTOC (CTOC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCTOC הוא $0,032023 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית CTOC
מחיר נוכחי
שינוי מחיר (24 שעות)
שווי שוק $ 1,93M
אספקת מחזור 60,50M
נפח (24 שעות)
בנוסף, CTOC יש כמות במעגל של 60,50M ושווי שוק כולל של $ 1,93M. צפה CTOC במחיר חי

CTOC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCTOCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCTOC הוא 0,031892USD. היצע במחזור של CTOC(CTOC) הוא 60,50M CTOC , מה שמעניק לו שווי שוק של $1 927 341 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0,35% $ -0,000114 $ 0,032181 $ 0,031604

7 ימים -0,10% $ -0,000033 $ 0,037376 $ 0,031640

30 ימים -14,77% $ -0,004712 $ 0,037376 $ 0,031640 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,CTOC הראה תנועת מחירים של $-0,000114 , המשקפת -0,35% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,CTOC נסחר בשיא של $0,037376 ושפל של $0,031640 . נרשם שינוי במחיר של -0,10% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCTOC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,CTOC חווה -14,77% שינוי, המשקף בערך $-0,004712 לערכו. זה מצביע על כך ש CTOC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך CTOC (CTOC) מודול חיזוי מחיר עובד? CTOC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CTOCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCTOC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CTOC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של CTOC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCTOC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCTOC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של CTOC.

מדוע CTOC חיזוי מחירים חשוב?

CTOC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

