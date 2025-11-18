CTOC מחיר היום

מחיר CTOC (CTOC) בזמן אמת היום הוא $ 0.03167185, עם שינוי של 0.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTOC ל USD הוא $ 0.03167185 לכל CTOC.

CTOC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,917,254, עם היצע במחזור של 60.50M CTOC. ב‑24 השעות האחרונות, CTOC סחר בין $ 0.0316049 (נמוך) ל $ 0.03218195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.154429, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00791853.

ביצועים לטווח קצר, CTOC נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -0.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CTOC (CTOC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.46M$ 158.46M $ 158.46M אספקת מחזור 60.50M 60.50M 60.50M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CTOC הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTOC הוא 60.50M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.46M.