AtomOne (ATONE) תחזית מחיר (USD)

קבל AtomOne תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ATONE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של AtomOne % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה AtomOne תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) AtomOne (ATONE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, AtomOne ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.35 בשנת 2025. AtomOne (ATONE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, AtomOne ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.4175 בשנת 2026. AtomOne (ATONE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ATONE הוא $ 1.4883 עם 10.25% שיעור צמיחה. AtomOne (ATONE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ATONE הוא $ 1.5627 עם 15.76% שיעור צמיחה. AtomOne (ATONE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ATONE הוא $ 1.6409 עם 21.55% שיעור צמיחה. AtomOne (ATONE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ATONE הוא $ 1.7229 עם 27.63% שיעור צמיחה. AtomOne (ATONE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של AtomOne עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.8065. AtomOne (ATONE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של AtomOne עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.5715. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.35 0.00%

2026 $ 1.4175 5.00%

2027 $ 1.4883 10.25%

2028 $ 1.5627 15.76%

2029 $ 1.6409 21.55%

2030 $ 1.7229 27.63%

2031 $ 1.8091 34.01%

2032 $ 1.8995 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.9945 47.75%

2034 $ 2.0942 55.13%

2035 $ 2.1990 62.89%

2036 $ 2.3089 71.03%

2037 $ 2.4244 79.59%

2038 $ 2.5456 88.56%

2039 $ 2.6729 97.99%

2040 $ 2.8065 107.89% הצג עוד לטווח קצר AtomOne תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.35 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.3501 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.3512 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.3555 0.41% AtomOne (ATONE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורATONEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.35 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. AtomOne (ATONE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורATONE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.3501 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. AtomOne (ATONE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורATONE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.3512 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. AtomOne (ATONE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורATONE הוא $1.3555 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית AtomOne מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 167.43M$ 167.43M $ 167.43M אספקת מחזור 124.00M 124.00M 124.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ATONE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ATONE יש כמות במעגל של 124.00M ושווי שוק כולל של $ 167.43M. צפה ATONE במחיר חי

AtomOne מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAtomOneדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAtomOne הוא 1.35USD. היצע במחזור של AtomOne(ATONE) הוא 124.00M ATONE , מה שמעניק לו שווי שוק של $167,428,882 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -23.39% $ -0.412343 $ 1.77 $ 1.3

7 ימים -29.89% $ -0.403549 $ 2.6687 $ 1.3050

30 ימים -51.20% $ -0.691205 $ 2.6687 $ 1.3050 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,AtomOne הראה תנועת מחירים של $-0.412343 , המשקפת -23.39% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,AtomOne נסחר בשיא של $2.6687 ושפל של $1.3050 . נרשם שינוי במחיר של -29.89% . מגמה אחרונה זו מציגה אתATONE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,AtomOne חווה -51.20% שינוי, המשקף בערך $-0.691205 לערכו. זה מצביע על כך ש ATONE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך AtomOne (ATONE) מודול חיזוי מחיר עובד? AtomOne מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ATONEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAtomOne לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ATONE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של AtomOne. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלATONE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלATONE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של AtomOne.

מדוע ATONE חיזוי מחירים חשוב?

ATONE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ATONE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ATONE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ATONE בחודש הבא? על פי AtomOne (ATONE) כלי תחזית המחירים, המחיר ATONE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ATONE בשנת 2026? המחיר של 1 AtomOne (ATONE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ATONE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ATONE בשנת 2027? AtomOne (ATONE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ATONE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ATONE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AtomOne (ATONE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ATONE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AtomOne (ATONE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ATONE בשנת 2030? המחיר של 1 AtomOne (ATONE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ATONE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ATONE תחזית המחיר בשנת 2040? AtomOne (ATONE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ATONE עד שנת 2040.