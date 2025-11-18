AtomOne מחיר היום

מחיר AtomOne (ATONE) בזמן אמת היום הוא $ 1.44, עם שינוי של 20.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATONE ל USD הוא $ 1.44 לכל ATONE.

AtomOne כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 178,360,562, עם היצע במחזור של 123.96M ATONE. ב‑24 השעות האחרונות, ATONE סחר בין $ 1.3 (נמוך) ל $ 1.8 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.148095.

ביצועים לטווח קצר, ATONE נע ב -4.98% בשעה האחרונה ו -25.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AtomOne (ATONE) מידע שוק

שווי שוק $ 178.36M$ 178.36M $ 178.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195.35M$ 195.35M $ 195.35M אספקת מחזור 123.96M 123.96M 123.96M אספקה כוללת 135,771,310.065303 135,771,310.065303 135,771,310.065303

