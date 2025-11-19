WEED Token (WEED) תחזית מחיר (USD)

קבל WEED Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WEED יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של WEED Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0032758 $0.0032758 $0.0032758 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה WEED Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) WEED Token (WEED) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, WEED Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003275 בשנת 2025. WEED Token (WEED) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, WEED Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003439 בשנת 2026. WEED Token (WEED) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WEED הוא $ 0.003611 עם 10.25% שיעור צמיחה. WEED Token (WEED) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WEED הוא $ 0.003792 עם 15.76% שיעור צמיחה. WEED Token (WEED) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WEED הוא $ 0.003981 עם 21.55% שיעור צמיחה. WEED Token (WEED) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WEED הוא $ 0.004180 עם 27.63% שיעור צמיחה. WEED Token (WEED) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של WEED Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006810. WEED Token (WEED) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של WEED Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.011093. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003275 0.00%

2026 $ 0.003439 5.00%

2027 $ 0.003611 10.25%

2028 $ 0.003792 15.76%

2029 $ 0.003981 21.55%

2030 $ 0.004180 27.63%

2031 $ 0.004389 34.01%

2032 $ 0.004609 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004839 47.75%

2034 $ 0.005081 55.13%

2035 $ 0.005335 62.89%

2036 $ 0.005602 71.03%

2037 $ 0.005882 79.59%

2038 $ 0.006177 88.56%

2039 $ 0.006485 97.99%

2040 $ 0.006810 107.89% הצג עוד לטווח קצר WEED Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003275 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003276 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003278 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003289 0.41% WEED Token (WEED) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWEEDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003275 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. WEED Token (WEED) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWEED , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003276 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. WEED Token (WEED) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWEED , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003278 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. WEED Token (WEED) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWEED הוא $0.003289 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית WEED Token מחיר נוכחי $ 0.0032758$ 0.0032758 $ 0.0032758 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K נפח (24 שעות) -- המחיר WEED העדכני הוא $ 0.0032758. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 55.16Kב 24 שעות. בנוסף, WEED יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה WEED במחיר חי

WEED Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWEED Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWEED Token הוא 0.003275USD. היצע במחזור של WEED Token(WEED) הוא 0.00 WEED , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.05% $ -0.000190 $ 0.003511 $ 0.003274

7 ימים -0.31% $ -0.001521 $ 0.004807 $ 0.00313

30 ימים -0.91% $ -0.033624 $ 0.0995 $ 0.00313 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,WEED Token הראה תנועת מחירים של $-0.000190 , המשקפת -0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,WEED Token נסחר בשיא של $0.004807 ושפל של $0.00313 . נרשם שינוי במחיר של -0.31% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWEED הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,WEED Token חווה -0.91% שינוי, המשקף בערך $-0.033624 לערכו. זה מצביע על כך ש WEED עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של WEED Token המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה WEED בהיסטוריית המחירים המלאה

איך WEED Token (WEED) מודול חיזוי מחיר עובד? WEED Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WEEDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWEED Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WEED , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של WEED Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWEED . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWEED כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של WEED Token.

מדוע WEED חיזוי מחירים חשוב?

WEED תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WEED כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WEED ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WEED בחודש הבא? על פי WEED Token (WEED) כלי תחזית המחירים, המחיר WEED הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WEED בשנת 2026? המחיר של 1 WEED Token (WEED) היום הוא $0.003275 . על פי מודול התחזית שלעיל, WEED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WEED בשנת 2027? WEED Token (WEED) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WEED עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WEED בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, WEED Token (WEED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WEED בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, WEED Token (WEED) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WEED בשנת 2030? המחיר של 1 WEED Token (WEED) היום הוא $0.003275 . על פי מודול התחזית שלעיל, WEED יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WEED תחזית המחיר בשנת 2040? WEED Token (WEED) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WEED עד שנת 2040.