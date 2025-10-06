WEED Token מחיר היום

מחיר WEED Token (WEED) בזמן אמת היום הוא $ 0.0034642, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEED ל USD הוא $ 0.0034642 לכל WEED.

WEED Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WEED. ב‑24 השעות האחרונות, WEED סחר בין $ 0.0034636 (נמוך) ל $ 0.0035114 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WEED נע ב -1.25% בשעה האחרונה ו -38.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.42K.

WEED Token (WEED) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של WEED Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.42K. ההיצע במחזור של WEED הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.