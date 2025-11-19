PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר (USD)

קבל PROJECT RESCUE תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RESCUE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. PROJECT RESCUE תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PROJECT RESCUE ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.198 בשנת 2025. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PROJECT RESCUE ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.207900 בשנת 2026. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RESCUE הוא $ 0.218295 עם 10.25% שיעור צמיחה. PROJECT RESCUE (RESCUE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RESCUE הוא $ 0.229209 עם 15.76% שיעור צמיחה. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RESCUE הוא $ 0.240670 עם 21.55% שיעור צמיחה. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RESCUE הוא $ 0.252703 עם 27.63% שיעור צמיחה. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PROJECT RESCUE עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.411627. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PROJECT RESCUE עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.670498.

2026 $ 0.207900 5.00%

2027 $ 0.218295 10.25%

2028 $ 0.229209 15.76%

2029 $ 0.240670 21.55%

2030 $ 0.252703 27.63%

2031 $ 0.265338 34.01%

2032 $ 0.278605 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.292536 47.75%

2034 $ 0.307162 55.13%

2035 $ 0.322521 62.89%

2036 $ 0.338647 71.03%

2037 $ 0.355579 79.59%

2038 $ 0.373358 88.56%

2039 $ 0.392026 97.99%

2040 $ 0.411627 107.89% הצג עוד לטווח קצר PROJECT RESCUE תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.198 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.198027 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.198189 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.198813 0.41% PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRESCUEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.198 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRESCUE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.198027 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRESCUE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.198189 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PROJECT RESCUE (RESCUE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRESCUE הוא $0.198813 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PROJECT RESCUE מחיר נוכחי $ 0.198 שינוי מחיר (24 שעות) +0.76% שווי שוק $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 נפח (24 שעות) $ 77.15K נפח (24 שעות) -- המחיר RESCUE העדכני הוא $ 0.198. יש לו שינוי של +0.76% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 77.15Kב 24 שעות. בנוסף, RESCUE יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00.

PROJECT RESCUE מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPROJECT RESCUEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPROJECT RESCUE הוא 0.198USD. היצע במחזור של PROJECT RESCUE(RESCUE) הוא 0.00 RESCUE , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.000800 $ 0.2007 $ 0.1842

7 ימים 0.11% $ 0.019500 $ 0.2028 $ 0.1645

30 ימים -0.08% $ -0.019199 $ 0.2216 $ 0.1645 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PROJECT RESCUE הראה תנועת מחירים של $0.000800 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PROJECT RESCUE נסחר בשיא של $0.2028 ושפל של $0.1645 . נרשם שינוי במחיר של 0.11% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRESCUE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PROJECT RESCUE חווה -0.08% שינוי, המשקף בערך $-0.019199 לערכו. זה מצביע על כך ש RESCUE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של PROJECT RESCUE המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה RESCUE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך PROJECT RESCUE (RESCUE) מודול חיזוי מחיר עובד? PROJECT RESCUE מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RESCUEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPROJECT RESCUE לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RESCUE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PROJECT RESCUE. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRESCUE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRESCUE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PROJECT RESCUE.

מדוע RESCUE חיזוי מחירים חשוב?

RESCUE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

