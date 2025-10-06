PROJECT RESCUE מחיר היום

מחיר PROJECT RESCUE (RESCUE) בזמן אמת היום הוא $ 0.1986, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RESCUE ל USD הוא $ 0.1986 לכל RESCUE.

PROJECT RESCUE כרגע מדורג במקום #5284 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 RESCUE. ב‑24 השעות האחרונות, RESCUE סחר בין $ 0.1874 (נמוך) ל $ 0.2028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.8680709587324534, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.009358123976666423.

ביצועים לטווח קצר, RESCUE נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו +9.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.18K.

PROJECT RESCUE (RESCUE) מידע שוק

דירוג No.5284 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 76.18K$ 76.18K $ 76.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.86M$ 19.86M $ 19.86M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 35,458,333 35,458,333 35,458,333 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של PROJECT RESCUE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.18K. ההיצע במחזור של RESCUE הוא 0.00, עם היצע כולל של 35458333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.86M.