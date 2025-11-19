Quanto (QTO) תחזית מחיר (USD)

Quanto תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Quanto (QTO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, Quanto ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000415 בשנת 2025.

Quanto (QTO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, Quanto ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000436 בשנת 2026.

Quanto (QTO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של QTO הוא $ 0.000457 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Quanto (QTO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של QTO הוא $ 0.000480 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Quanto (QTO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של QTO הוא $ 0.000504 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Quanto (QTO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של QTO הוא $ 0.000530 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Quanto (QTO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Quanto עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000863.

Quanto (QTO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Quanto עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001406.

2026 $ 0.000436 5.00%

2027 $ 0.000457 10.25%

2028 $ 0.000480 15.76%

2029 $ 0.000504 21.55%

2030 $ 0.000530 27.63%

2031 $ 0.000556 34.01%

2032 $ 0.000584 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000613 47.75%

2034 $ 0.000644 55.13%

2035 $ 0.000676 62.89%

2036 $ 0.000710 71.03%

2037 $ 0.000745 79.59%

2038 $ 0.000783 88.56%

2039 $ 0.000822 97.99%

2040 $ 0.000863 107.89% הצג עוד לטווח קצר Quanto תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000415 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000415 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000415 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000417 0.41% Quanto (QTO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורQTOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000415 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Quanto (QTO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורQTO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000415 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Quanto (QTO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורQTO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000415 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Quanto (QTO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורQTO הוא $0.000417 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Quanto מחיר נוכחי $ 0.0004154$ 0.0004154 $ 0.0004154 שינוי מחיר (24 שעות) +2.54% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 56.44K$ 56.44K $ 56.44K נפח (24 שעות) -- המחיר QTO העדכני הוא $ 0.0004154. יש לו שינוי של +2.54% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.44Kב 24 שעות. בנוסף, QTO יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה QTO במחיר חי

Quanto מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בQuantoדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלQuanto הוא 0.000415USD. היצע במחזור של Quanto(QTO) הוא 0.00 QTO , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.18% $ -0.000093 $ 0.000509 $ 0.000387

7 ימים -0.78% $ -0.001528 $ 0.001956 $ 0.000387

30 ימים -0.92% $ -0.005518 $ 0.00717 $ 0.000387 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Quanto הראה תנועת מחירים של $-0.000093 , המשקפת -0.18% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Quanto נסחר בשיא של $0.001956 ושפל של $0.000387 . נרשם שינוי במחיר של -0.78% . מגמה אחרונה זו מציגה אתQTO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Quanto חווה -0.92% שינוי, המשקף בערך $-0.005518 לערכו. זה מצביע על כך ש QTO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Quanto המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה QTO בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Quanto (QTO) מודול חיזוי מחיר עובד? Quanto מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של QTOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךQuanto לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של QTO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Quanto. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלQTO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלQTO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Quanto.

מדוע QTO חיזוי מחירים חשוב?

QTO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם QTO כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, QTO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.

מהי תחזית המחיר של QTO בחודש הבא?
על פי Quanto (QTO) כלי תחזית המחירים, המחיר QTO הצפוי יגיע ל -- ב undefined .

כמה יעלה 1 QTO בשנת 2026?
המחיר של 1 Quanto (QTO) היום הוא $0.000415 . על פי מודול התחזית שלעיל, QTO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.

מהו המחיר החזוי של QTO בשנת 2027?
Quanto (QTO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 QTO עד שנת 2027.

מהו מחיר היעד המשוער של QTO בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Quanto (QTO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.

מהו מחיר היעד המשוער של QTO בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Quanto (QTO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.

כמה יעלה 1 QTO בשנת 2030?
המחיר של 1 Quanto (QTO) היום הוא $0.000415 . על פי מודול התחזית שלעיל, QTO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.

מהי QTO תחזית המחיר בשנת 2040?
Quanto (QTO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 QTO עד שנת 2040.