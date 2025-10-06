Quanto מחיר היום

מחיר Quanto (QTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.000404, עם שינוי של 20.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QTO ל USD הוא $ 0.000404 לכל QTO.

Quanto כרגע מדורג במקום #3868 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 QTO. ב‑24 השעות האחרונות, QTO סחר בין $ 0.000387 (נמוך) ל $ 0.0006002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.07476906273079051, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000400607373952645.

ביצועים לטווח קצר, QTO נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -80.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.12K.

Quanto (QTO) מידע שוק

דירוג No.3868 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 53.12K$ 53.12K $ 53.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 396.31K$ 396.31K $ 396.31K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 אספקה כוללת 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Quanto הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.12K. ההיצע במחזור של QTO הוא 0.00, עם היצע כולל של 980977386.37. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.31K.