Alliance Games (COA) תחזית מחיר (USD)

קבל Alliance Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה COA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Alliance Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Alliance Games (COA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, Alliance Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0024 בשנת 2025.

Alliance Games (COA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, Alliance Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002519 בשנת 2026.

Alliance Games (COA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של COA הוא $ 0.002646 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Alliance Games (COA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של COA הוא $ 0.002778 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Alliance Games (COA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של COA הוא $ 0.002917 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Alliance Games (COA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של COA הוא $ 0.003063 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Alliance Games (COA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Alliance Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004989.

Alliance Games (COA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Alliance Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008127.

2026 $ 0.002519 5.00%

2027 $ 0.002646 10.25%

2028 $ 0.002778 15.76%

2029 $ 0.002917 21.55%

2030 $ 0.003063 27.63%

2031 $ 0.003216 34.01%

2032 $ 0.003377 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003545 47.75%

2034 $ 0.003723 55.13%

2035 $ 0.003909 62.89%

2036 $ 0.004104 71.03%

2037 $ 0.004310 79.59%

2038 $ 0.004525 88.56%

2039 $ 0.004751 97.99%

לטווח קצר Alliance Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה
November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.0024 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002400 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002402 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002409 0.41% Alliance Games (COA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCOAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0024 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Alliance Games (COA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCOA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002400 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Alliance Games (COA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCOA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002402 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Alliance Games (COA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCOA הוא $0.002409 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Alliance Games מחיר נוכחי $ 0.0024$ 0.0024 $ 0.0024 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק $ 994.60K$ 994.60K $ 994.60K אספקת מחזור 414.42M 414.42M 414.42M נפח (24 שעות) $ 783.24$ 783.24 $ 783.24 נפח (24 שעות) +783.24% המחיר COA העדכני הוא $ 0.0024. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 783.24ב 24 שעות. בנוסף, COA יש כמות במעגל של 414.42M ושווי שוק כולל של $ 994.60K. צפה COA במחיר חי

Alliance Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAlliance Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAlliance Games הוא 0.0024USD. היצע במחזור של Alliance Games(COA) הוא 0.00 COA , מה שמעניק לו שווי שוק של $994.60K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.000050 $ 0.00245 $ 0.00236

7 ימים -0.08% $ -0.000230 $ 0.00379 $ 0.00236

30 ימים -0.66% $ -0.004710 $ 0.0087 $ 0.00236 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Alliance Games הראה תנועת מחירים של $-0.000050 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Alliance Games נסחר בשיא של $0.00379 ושפל של $0.00236 . נרשם שינוי במחיר של -0.08% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCOA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Alliance Games חווה -0.66% שינוי, המשקף בערך $-0.004710 לערכו. זה מצביע על כך ש COA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Alliance Games המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה COA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Alliance Games (COA) מודול חיזוי מחיר עובד? Alliance Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של COAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAlliance Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של COA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Alliance Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCOA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCOA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Alliance Games.

מדוע COA חיזוי מחירים חשוב?

COA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם COA כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, COA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.

מהי תחזית המחיר של COA בחודש הבא?
על פי Alliance Games (COA) כלי תחזית המחירים, המחיר COA הצפוי יגיע ל -- ב undefined .

כמה יעלה 1 COA בשנת 2026?
המחיר של 1 Alliance Games (COA) היום הוא $0.0024 . על פי מודול התחזית שלעיל, COA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.

מהו המחיר החזוי של COA בשנת 2027?
Alliance Games (COA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 COA עד שנת 2027.

מהו מחיר היעד המשוער של COA בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alliance Games (COA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.

מהו מחיר היעד המשוער של COA בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alliance Games (COA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.

כמה יעלה 1 COA בשנת 2030?
המחיר של 1 Alliance Games (COA) היום הוא $0.0024 . על פי מודול התחזית שלעיל, COA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.

מהי COA תחזית המחיר בשנת 2040?
Alliance Games (COA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 COA עד שנת 2040.